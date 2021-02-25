26 февраля в Смоленской области потеплеет до +7. Фото: из архива "КП"

26 февраля в Смоленской области будет облачно с небольшими прояснениями. Местами пройдет дождь в виде мокрого снега. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах региона туман, а на дорогах гололедица. Автомобилистам советуют быть более внимательными за рулем во время такой погоды.

Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +2°C…+7. В областном центре: ночью +2°C…+4°C, днем +4°C…+6°C. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

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