На 13 территориях в Смоленской области выявлен новый коронавирус за сутки. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

По-прежнему в лидерах областной центр – за сутки тесты выявили еще 33 заболевших. В остальных – 12 районах области – зафиксированы единичные случаи болезни.

Таким образом, в регионе уже почти 26 тысяч официально подтвержденных диагнозов, более 10 тысяч – приходится на Смоленск.

На текущий момент в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6019 человек, из них 5142 – в режиме самоизоляции, 877 – в стационаре.

Фото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Смоленской области.

Ранее стало известно о двух кадровых перестановках с сфере здравоохранения региона - и.о. начальника департамента Сергей Герасимов возглавил Ярцевскую ЦРБ, а руководитель ФОМСа Лариса Волынец - Смоленскую клиническую больницу.