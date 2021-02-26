«Забрал, но деньги не отдал»: автомобильного мошенника поймали в Смоленской области

Автомобильного мошенника поймали в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Согласно материалам дела, смолянин продал свою машину отечественного производства мужчине, которого нашел через знакомых. При совершении сделки покупатель не имел при себе всей суммы и написал расписку, что скоро все вернет. Однако, когда настал день расчёта, перестал выходить на связь.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого и выяснили, что он продал купленную у потерпевшего автомашину, вырученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону. В отношении ранее судимого жителя Рудни 1993 года рождения возбуждено уголовное дело.

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