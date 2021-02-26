Ключевые задачи в сфере образования обозначили на 2021 год в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Подведение итогов 2020 года в области образования и науки и планы на будущее обсудили накануне на Коллегии Департамента с участием губернатора Алексея Островского.

Среди ключевых задач – создание в муниципалитетах новых институций, поддержка рублем педагогических работников, развитие интернет-технологий, а также создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Наша общая цель – сделать так, чтобы нацпроект дошел до каждого человека. В 2021 году предстоит проделать серьезную работу по созданию современной школы, внедрению новых методов обучения и образовательных технологий, способных обеспечить высокую мотивацию детей, сформировать «цифровые компетенции», но, главное, воспитать в каждом ребенке социально ответственную личность. Уверен, что совместными усилиями, ресурсы, включая профессиональное мастерство и опыт, мы справимся с этой задачей, - сказал Алексей Островский.

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