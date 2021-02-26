В Смоленске прокуратура возбудила уголовное дело по лекарствам льготникам. Фото: из архива пресс-службы администрации Смоленской области.

В установленные сроки не сформирована сводная заявка на лекарственные препараты для федеральных и региональных льготных категорий на 2021 год. По состоянию на середину февраля текущего года из 77 позиций согласовано только 26, сообщил официальный представитель прокураты Смоленской области Александр Боровиков.

Кроме того, согласно электронной базе данных выписанных и обслуженных рецептов в департаменте здравоохранения по состоянию на 15 февраля 2021 года на отсроченном обслуживании находится 573 рецепта, из них свыше установленного нормативного срока – 286 рецептов.

По словам официального представителя прокуратуры, это говорит о несвоевременном проведении должностными лицами департамента закупочных процедур. Что, в свою очередь, создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей региона.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по статье халатность.

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