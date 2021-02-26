С 1 марта 5 вокзалов МЖД в Смоленской области станут «цифровыми». Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С 1 марта в Смоленской области на цифровую систему удаленного управления перейдут еще 5 вокзалов, расположенных на станциях Вязьма - Новоторжская, Вязьма - Брянская, Сычевка, Баскаковка и Пригорье. Всего 56 вокзалов МЖД станут «цифровыми», - сообщает пресс-служба МЖД.

С помощью автоматизированной системы будет осуществляться управление всеми жизнеобеспечивающими функциями вокзала: видеонаблюдение и дистанционная связь с пассажиром, громкоговорители, контроль входных групп, температурный режим, освещение, пожарная и охранная автоматика, информационное табло с расписанием движения поездов. Мониторинг и управление процессами ведется из диспетчерского центра.

Таким образом, пассажиры смогут получить необходимую информацию по аудиосвязи.

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