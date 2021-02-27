55-летняя женщина погибла в пожаре под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вечером, 26 февраля, в деревне Одрино Руднянского района случился пожар в частном доме. К моменту прибытия спасателей здание полыхало полностью.

При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшей - женщины 1965 года рождения. Оперативно-следственной группой, работающей на месте происшествия, устанавливаются причины пожара и нанесенный ущерб, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.