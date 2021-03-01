В Смоленской области коронавирус выявлен на 16 территориях. Из архива "КП".

На Смоленщине коронавирус выявлен на 16 территориях, передает региональный Оперштаб. В областном центре больше всего случаев заражения - 26 человек. На втором и третьем месте по заболеваемости Сафоново и Гагарин, там насчитали 11 и 9 инфицированных. При этом в большинстве городов региона прирост небольшой - по одному заболевшему COVID-19.

Всего с начала пандемии в области заболели 26 212 человек, из них 10 695 в столице региона.

В настоящий момент под наблюдением врачей находится 5612 смолян, в режиме самоизоляции 4786, а в стационаре 826.

Стоит отметить, что в регионе продолжается вакцинация. Как сообщил губернатор Алексей Островский, новые дозы препарата «Спутник V» доставляют в область каждую неделю.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее «КП» писала, что Смоленскую областную больницу с 25 февраля возглавила Лариса Волынец.

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