Смолянка чуть не лишилась руки во время работы на пилораме

Смолянин чуть не лишился руки во время работы на пилораме. Фото: из архива "КП".

В Шумячском районе 24-летняя работница пилорамы получила тяжкий вред здоровью. По информации СУ СК России по Смоленской области, 13 января девушка работала на горбыльно-ребровом станке «ГР-500» и повредила пальцы на одной из рук.

Следователи проверят обстоятельства произошедшего и установят людей, которые нарушили требования охраны труда, сообщили в ведомстве.

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