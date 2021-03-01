Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Смолянка чуть не лишилась руки во время работы на пилораме

Женщина допустила неосторожность, работая на станке
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Смолянин чуть не лишился руки во время работы на пилораме. Фото: из архива "КП".

Смолянин чуть не лишился руки во время работы на пилораме. Фото: из архива "КП".

В Шумячском районе 24-летняя работница пилорамы получила тяжкий вред здоровью. По информации СУ СК России по Смоленской области, 13 января девушка работала на горбыльно-ребровом станке «ГР-500» и повредила пальцы на одной из рук.

Следователи проверят обстоятельства произошедшего и установят людей, которые нарушили требования охраны труда, сообщили в ведомстве.

Читай также:

В Смоленске возбудили дело из-за перебоев в поставках лекарств (подробнее).