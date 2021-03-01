33 медика получат награды за «Исцеление и милосердие». Фото: из архива "КП".

33 медика получат награды за «Исцеление и милосердие», сообщает пресс-служба городского Совета. Народные избранники единогласно поддержали предложение председателя комиссии по социальной сфере Раисы Дижиченко о награждении медицинских работников, которые лечат в Смоленске пациентов с COVID-19.

Вопрос был предварительно рассмотрен на заседании фракции «Единой России».

Награду получат не только врачи, но и медсестры, санитарки, которые принимают непосредственное участие в лечении больных коронавирусной инфекцией, противоэпидемических мероприятиях – тех, кто стоит на передовой.

- Это медицинские работники всех учреждений, и стационарных и амбулаторно-поликлинических, больниц скорой медицинской помощи, ковидных госпиталей, станции скорой медпомощи, – рассказала председатель горсовета Виктория Макарова.