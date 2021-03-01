С 2022 года 9 новых спортивных площадок оборудуют в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации региона.

В Смоленске оборудуют новые территории для занятий спортом. Пространства, где разместят тренажёры, выбрали местные жители с помощью голосования. Как сообщают в пресс-службе администрации региона, объекты установят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Так, в Ленинском районе спортивные площадки поставят между домами №11 и №13 по улице Багратиона, между домами №36 и №40 на Октябрьской революции и на улице Нахимова - №3а и №5. В Промышленном районе объекты разместят в районе дома №61в по Крупской, №15/70 по Петра Алексеева и №68 на Попова, а также между №13 и №17 на Урицкого. В Заднепровье - №15 и №17 по улице Минская, возле дома №7 по улице Строгань, домов №21 и №21а по улице Автозаводская.

Обустраивать новые пространства планируют постепенно. В первую очередь на территориях, набравших максимальное число голосов. Стоит отметить, что 26 апреля стартует новое голосование - за дизайн-проекты общественных территорий. Отдать свой голос можно на онлайн платформе.

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