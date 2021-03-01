В Смоленске в суд направили дело по факту ДТП, в котором погиб пассажир прицепа. Фото: из архива "КП".

В Смоленске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир самодельного прицепа. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 19-летний водитель ВАЗа перевозил в кузове двух человек и незакрепленную 6-метровую металлическую балку, массой примерно 700 килограмм. Во время движения у прицепа оторвалось правое колесо, после чего балка ударилась о заднюю часть машины. В результате ДТП один из пассажиров вылетел из прицепа на проезжую часть и от полученных травм скончался в больнице. Водитель же скрылся с места аварии.

Уголовное дело по факту ДТП направлено в суд. В отношении водителя авто утверждено обвинение.

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