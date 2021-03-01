В Смоленской области работодатели задолжали сотрудникам более 56 млн рублей. Фото: из архива "КП".

На Смоленщине работодатели задолжали сотрудникам 56,5 миллионов рублей. Об этом рассказали на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как отметил губернатор Алексей Островский, в регионе имеется тенденция к снижению долга, но работу по со его сокращению и ликвидации необходимо продолжать.

В целях соблюдения прав работников Департаментом государственной службы занятости населения была проведена проверка учреждений. Роста задолженностей по заработной плате удалось не допустить - 31 организация расплатилась со своими сотрудниками. А с начала 2021 года 171 работник получил свои заработанные деньги.

Стоит отметить, что для оперативного выявления задолженностей по зарплате в регионе продолжает работу телефон «горячей линии» - (4812)-38-61-12.

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