Специалисты «Россети Центр Смоленскэнерго» установили первую в области систему накопления электроэнергии. Фото: «Россети Центр Смоленскэнерго».

Пилотный проект реализуется во всех филиалах «Россети Центр».

Специалисты «Россети Центр Смоленскэнерго» установили первую в области систему накопления электроэнергии. Фото: «Россети Центр Смоленскэнерго».

Основной задачей, решаемой данным проектом, является повышение надежности энергоснабжения социально-значимого объекта – медицинского учреждения. Накопитель электроэнергии был установлен в зоне ответственности Смоленского РЭС филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» в д. Рай и предназначен для качественного и бесперебойного электроснабжения ФАП, построенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Фельдшерско-акушерские пункты называют основой развития сельского здравоохранения, они являются первичными доврачебными учреждениями по оказанию медико-санитарной помощи сельскому населению. Деревня Рай попала в число населенных пунктов России, обозначенных на геоинформационной карте Минздрава РФ как «белые пятна» – это деревни и села с численностью от 100 и более человек, удаленные от ближайшего учреждения здравоохранения более чем на 6 км. В настоящее время ФАП здесь функционирует в рабочем режиме и принимает пациентов (детей и взрослых).

Новый проект, который реализует Смоленскэнерго, позволяет обеспечить автономность потребителей, повысить надежность электроснабжения удаленных социально-важных объектов. Накопитель в случае перебоев и падения напряжения в часы пиковых нагрузок позволит полностью исключить перерывы в электроснабжении медицинского учреждения.

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