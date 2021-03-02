Порядка 600 надписей с рекламой наркосайтов убрали в Смоленске. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

В Смоленске с начала 2021 года ликвидировали около 600 надписей, рекламирующих сайты с продажей наркотиков. Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, надписи убрали с фасадов зданий, торговых павильонов, остановок общественного транспорта, а также других объектов городской инфраструктуры.

Стоит отметить, что работа ведётся во всех районах Смоленска.

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