В Смоленской области мошенники действуют от имени ПАО «Дорогобуж». Фото: из архива "КП".

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию информирует, что на территории региона объявилась группа мошенников, которая действует от имени ПАО «Дорогобуж». Преступники звонят или пишут потенциальным покупателям от имени компаний «Акрон» и «Дорогобуж», направляют прайс-листы и коммерческие предложения.

Чтобы не дать себя обмануть, все договоры на приобретение минеральных удобрений должны проводиться через АО «Агронова-Брянск», телефон: +7 (4832) 68-03-21. А для получения дополнительной информации можно обратиться в отдел продаж на внутреннем рынке ПАО «Дорогобуж», позвонив по номеру +7 (48144) 68248.

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