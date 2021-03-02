В Смоленске 45-летний охотник застрелил из ружья Европейского оленя. Фото: из архива "КП".

Житель Смоленска подозревается в незаконном отстреле дикого оленя породы «Европейский олень», сообщают в пресс-службе УМВД России по региону.

В ведомстве рассказали что, на 15-м километре автодороги «Велиж - Селезни – Заозерье» остановили машину. Во время проверки полицейские обратили внимание на пакеты с мясом в салоне авто. Водитель 1986 года рождения пояснил, что перевезти мясо его попросил знакомый, работающий в охотничьем хозяйстве.

Как выяснилось дальше, охотник без разрешения застрелил из ружья дикого оленя, находящегося в вольере на территории хозяйства. После разрезал тушу и попросил знакомого вывезти мясо, чтобы в дальнейшем использовать. В результате охотхозяйству причинен ущерб на сумму 120 тысяч рублей.

- У подозреваемого, жителя Смоленска 1976 года рождения, изъято зарегистрированное охотничье ружье и патроны, - отметили в УМВД.

Возможному преступнику может грозить до двух лет тюрьмы по статье «Кража».

Читай также:

В Смоленске в суд направили дело по факту ДТП, в котором погиб пассажир прицепа (подробнее).