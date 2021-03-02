Смоленский арт-объект «Равновесие» попал в энциклопедию необычных скульптур России. Фото: сайт ГТРК "Смоленск".

Смоленский арт-объект «Равновесие» вошёл в энциклопедию необычных скульптур России, сообщили в эфире ГТРК «Смоленск». Дизайнерский предмет представляет собой одноколесный велосипед, закрепленный в брусчатке. «Равновесие» появился в парке «Блонье» в мае 2016 года. Его автор Александр Сорокин считает, что арт-объект символизирует физическое и душевное спокойствие.

Кроме смоленской скульптуры в энциклопедию также попали объекты со всех регионов страны. А всего в конкурсе участвовало 100 памятников.

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