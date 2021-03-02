Два пожара произошло в Смоленской области за последние сутки. Фото: пресс-служба МЧС по Смоленской области.

Два пожара в жилых домах произошло за последние сутки. Оба в Сафонове.

1 марта, в начале шестого вечера пламя вспыхнуло в одной из квартир в доме на улице Халтурина. В этот момент хозяйка помещения занималась домашними делами и почувствовала едкий запах дыма и гари. Источник она обнаружила в комнате, где жил брат ее мужа. Проверив, что в комнате пусто, она схватила двухлетнего ребёнка и выскочила на улицу. Пожарных вызвали родственники женщины, которым та успела быстро позвонить.

В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности и матрас. Возможной причиной происшествия могла стать неосторожность при курении жильца комнаты, в которой началось возгорание.

Ещё один пожар произошел в третьем часу ночи. Житель квартиры в пятиэтажном доме на улице Ковалёва в тот момент спал. Проснувшись от запаха гари и открыв дверь в подъезд, он увидел, что лестничная площадка задымлена. Оказалось, что загорелась обшивка двери в одной из квартир на третьем этаже. Помощь примчавшихся огнеборцев не потребовалась. А возможной причиной пожар мог стать умышленный поджег.

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