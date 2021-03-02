Активисты «Заботы» навестили семьи Темкинского района. Фото: smolensk.er.ru.

Ираида и Иван Вовчок растят пятерых дочек. Все девочки общительные, участвуют в культурных мероприятиях, хорошо учатся в школе и успевают помогать маме. Сенатор от Смоленской области, координатор проекта «Единой России» «Забота» Нина Куликовских вместе с активистами привезла семье продукты, одежду, игрушки и канцелярские принадлежности.

«Начался проект «Забота» с поисковиков, которые ежегодно проводят Вахты Памяти в различных районах Смоленской области. Так мы знакомились с местными жителями, пожилыми и одинокими людьми. Нам всегда хотелось оказать им какую-нибудь поддержку. Вместе с «Единой Россией» решено было создать проект. В основном мы ориентированы на сельские многодетные семьи. Привозим продукты, одежду, школьные принадлежности. В Темкинском районе с таким визитом мы в первый раз», - рассказала Нина Куликовских.

Активисты «Заботы» навестили семьи Темкинского района. Фото: smolensk.er.ru.

Алексей и Нина Панфиловы живут в деревне Васильевское вместе с шестью детьми. Пять мальчиков и самая маленькая София – единственная дочка. Семье также привезли все необходимое. Мальчишки были рады подаркам, поэтому вместе с активистами помогали заносить в дом.

Акция «Забота» реализуется в рамках проекта «Крепкая семья» уже два года. Активисты помогают многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, которым нужна поддержка. Особое внимание уделяется тем, кто проживает в отдалённых уголках Смоленской области.