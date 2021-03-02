"Ребёнок и три женщины в больнице": прокуратура взяла на контроль жуткую аварию в Смоленске. Фото: Геннадий Костюченко.

Прокуратура Смоленской области проведет проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с четырьмя пострадавшими, сообщил старший помощник прокурора Александр Боровиков.

Напомним, сегодня, 2 марта на пересечении улиц 12 лет Октября, Свердлова и Витебского шоссе произошло столкновение двух легковых машин. В результате один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

Ранее "КП" писала о проблемах с питьевой водой одной из деревень Сычевского района.

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