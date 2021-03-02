В Гагарине ввели в эксплуатацию новый комплекс очистки воды. Фото: пресс-служба администрации региона.

Во время своего визита в Гагарин губернатор Алексей Островский проверил работу нового комплекса, построенного на территории завода «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин».

Так, в 2020 году, предприятие построило новые водоочистительные сооружения, которые включают комплекс очистки флотационным резервуаром, насосы подачи и накопительные емкости. Проект создан чтобы уменьшить количество воды, забираемой из скважин и увеличить сточные воды.

Сейчас установка комплекса завершена. За счет использования новой технологии фильтрации эффективность очистки оценивается в 100 процентов. Стоит отметить, что всю работу проделали местные мастера. Цена проекта более 26 миллионов рублей.

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