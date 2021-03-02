Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» разыскивает собственников ряда электросетевых объектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» разыскивает собственников ряда электросетевых объектов, расположенных на территории Смоленской области в Вяземском районе.

В частности, речь идет о деревне Золотаревка. Это ТП 994, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 994 (0,07 км), ВЛ 0,4кВ №1 ТП 995 (0,32 км), ТП 995, ТП 993, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 993 и ВЛ 0,4кВ №2 ТП 993.

Информацию направлять по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33

Контактный телефон: 8(920)308-55-54. Факс: (4812) 42-98-33. Электронная почта: Novikova.OV@mrsk-1.ru

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