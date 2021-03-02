Смоленский суд вынес приговор бывшему чиновнику за взятки. Фото: из архива "КП".

Ленинский районный суд вынес приговор бывшему начальнику департамента по образованию и науке. Как сообщили в ведомстве, чиновник помог знакомым заключить 4 госконтракта на сумму почти 13 млн рублей и получил компьютер Lenovo.

Кроме того, установлено, что бывший начальник брал у председателя закрытого акционерного общества взятки в размере 25 и 30 тысяч рублей за заключение двух госконтрактов.

- Приговором суда бывший чиновник признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей, - сообщил старший помощник прокурора Александр Боровиков.

Также на денежные средства бывшего чиновника наложен арест.

Читай также:

14 смолян привлекли к ответственности за нарушение масочного режима (подробнее).