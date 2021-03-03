Родители смоленских школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку

Всероссийская акция “Единый день сдачи ЕГЭ родителями" состоится в Смоленске 17 марта уже в пятый раз. Впервые родители почувствовали себя в шкуре 11-классников и сдали ЕГЭ по русскому языку в 2017 году.

Акция инициирована Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба городской администрации. Смоляне в этой акции участвуют ежегодно с момента ее создания. Условия проведения экзамена точно такие же, как и на настоящем ЕГЭ. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять эмоциональное напряжение перед предстоящими экзаменами.

В этом году экзамен по русскому языку для родителей пройдет 17 марта в гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского. Начало – в 15.00. Записаться на сдачу ЕГЭ может любой желающий по телефону 38- 39-70.

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