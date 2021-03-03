Поздно вечером в Смоленске загорелся внедорожник

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вечером, 2 марта, примерно в 22:00 под окнами дома № 61а по улице Рыленкова загорелся внедорожник "Hover". Водители, находящиеся рядом, быстро среагировали и попытались ликвидировать ЧП огнетушителями.

Спустя считанные минуты пламя охватило моторный отсек двигателя авто. На место случившегося оперативно прибыли спасатели, которые потушили огонь: и салон, и двигатель машины.

- Предположительно поджог, ведь просто так авто загореться не могло, - рассказал пользователь соцсети.

- Самовозгорание - это в последнее время техническая особенность автомобилей "Hover", - поделился смолянин в ответ.

Ранее мы писали о том, что два пожара произошло в Смоленской области за последние сутки.