Крыша пятиэтажки загорелась в Смоленске в двенадцатом часу ночи

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

2 марта, вечером, на улице Шевченко в Смоленске случилось ЧП. Надстройка к подъезду пятиэтажного дома загорелась и крайне напугала местных жителей.

На место возгорания приехали 2 автоцистерны и 13 спасателей личного состава, огонь был оперативно потушен, из жилого здания эвакуировали 5 человек. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее мы писали о том, что поздно вечером в Смоленске загорелся внедорожник.