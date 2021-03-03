Депутат Смоленского горсовета поможет в строительстве храма на территории больницы

Фото: smolsovet.ru.

Депутат Смоленского городского Совета Александр Верейкин поможет в строительстве храма Святителя Луки Архиепископа Крымского на территории Клинической больницы №1 Смоленска.

- Клиническая больница стала первой, кто на Смоленщине принял на себя удар пандемии. Тяжело здесь было всем - пациентам, врачам, родственникам тех, кто боролся с вирусом, - поделился в социальной сети депутат Смоленского городского Совета («Единая Россия») Александр Верейкин.

Для строительства храма будут использовать хозпостройку дореволюционных времён. Вместо штукатурки депутат предложил создать вентилируемый фасад для уменьшения теплопотерь. Александр Верейкин установит окна и поможет с изготовлением купола. Храм появится недалеко от входа в больницу к концу лета, сообщает пресс-служба городского Совета.

- Храм Святителя Луки Архиепископа Крымского здесь собирались построить достаточно давно. Это место было выбрано вместе с Патриархом Кириллом. Теперь строительство храма - это ещё и необходимость, ведь во времена смятений, человеку важно сохранить спокойствие души. Поэтому, когда ко мне обратились за помощью в строительстве храма, я сразу же сказал – да, – рассказал депутат.

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