Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Суд вынес приговор жителю Смоленской области за жестокую расправу над братом

Мужчина до смерти избил родственника в сентябре минувшего года
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Суд вынес приговор жителю Смоленской области за жестокую расправу над братом.

Суд вынес приговор жителю Смоленской области за жестокую расправу над братом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале сентября 2020 года в деревне Слобода Шумячского района двое братьев возвращались с подработки, за которую им заплатили алкогольными напитками. Мужчины не стали долго ждать и начали употреблять злачные напитки, после чего у них возник конфликт. По сообщению пресс-службы Шумячского районного суда Смоленской области, потерпевший оскорбил своего брата.

После этого оскорбленный родственник умышленно нанес оппоненту не менее 4 сильных ударов в область лица и не менее 8 ударов в туловище. От жестких ударов потерпевший скончался.

С учетом всех обстоятельств, мужчине придется провести в исправительной колонии 3 года.

Ранее мы писали о том, что прокуратура взяла на контроль жуткую аварию в Смоленске.

Криминал