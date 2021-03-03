Суд вынес приговор жителю Смоленской области за жестокую расправу над братом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале сентября 2020 года в деревне Слобода Шумячского района двое братьев возвращались с подработки, за которую им заплатили алкогольными напитками. Мужчины не стали долго ждать и начали употреблять злачные напитки, после чего у них возник конфликт. По сообщению пресс-службы Шумячского районного суда Смоленской области, потерпевший оскорбил своего брата.

После этого оскорбленный родственник умышленно нанес оппоненту не менее 4 сильных ударов в область лица и не менее 8 ударов в туловище. От жестких ударов потерпевший скончался.

С учетом всех обстоятельств, мужчине придется провести в исправительной колонии 3 года.

Ранее мы писали о том, что прокуратура взяла на контроль жуткую аварию в Смоленске.