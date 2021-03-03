Правила и процесс регистрации транспортных средств стали еще проще в Смоленской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

О том, что правила и процесс регистрации транспортных средств стали еще проще для жителей Смоленской области, рассказали в отделении №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области. Изменения в правила были внесены в 2020 году, но не все автолюбители об этом знают. Например, теперь при покупке нового авто в салоне необязательно ехать в ГИБДД — номера и документы можно получить у дилера, если у него есть разрешение на регистрацию.

Также был озвучен перечень транспортных средств, подлежащих регистрации:

1. Автомобили и мотоциклы с мощностью двигателя более 4 кВт или 50 см³.

2. Автомобили и мотоциклы со скоростью более 50 км/ч.

3. Прицепы к автомобилям и мотоциклам.

4.Автотранспорт, который стоит на учете в других странах и временно ввезен на территорию России на срок более 1 года. Владелец автомобиля обязан поставить его на учет в течение 10 суток после приобретения.

На учет машину могут ставить владельцы, которым исполнилось 16 лет. Если собственнику меньше 16 лет, автомобиль регистрируют на родителей, опекунов, усыновителей или попечителей. В таких случаях срок регистрации транспортного средства ограничен до наступления совершеннолетия владельца. Также было сказано, что после регистрации в ГИБДД, ездить на машине без номеров не разрешается. За это предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Для регистрации автомобиля необходим документ о праве собственности. Это может быть договор купли-продажи, мены или дарения, документ о выделении автомобиля инвалиду, свидетельство о праве на наследство и т. д. Также нужно иметь с собой паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС не требуется при регистрации новых автомобилей). Третье, что у вас потребуют - полис ОСАГО, четвертое – паспорт владельца авто. Также будьте готовы предоставить документ, подтверждающий оплату госпошлины за регистрацию ТС.