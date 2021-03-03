Еще 24 смолян привлекли к ответственности из-за отсутствия масок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число смолян, привлеченных к административной ответственности из-за нарушения масочного, выросло. Вчера, 2 марта, их было 14 человек, сегодня же, 3 марта, 24 гражданина не воспользовались средствами индивидуальной защиты в общественном места. Из-за этого 3 человека получили штраф в размере 1000 рублей, а еще 21 отделались предупреждением.

Ранее мы опубликовали последние новости по коронавирусу в регионе на 3 марта.