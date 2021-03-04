В Смоленской области внесли изменения в указ о повышенной готовности. Фото: из архива "КП".

Губернатор Смоленской области снова внёс изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Документ был опубликован на портале официальных правовых актов 3 марта.

На две недели, с 5 по 18 марта продлён режим удаленной работы для смолян в возрасте 65 лет и старше.

Стоит отметить, что изменения в указ вносятся на основании рекомендаций главврача по Смоленской области.

Между тем, ученые составили портрет суперраспространителя COVID-19. Исследования показали, что такие люди - главная движущая сила пандемии. Также установлено, что чаще всего суперраспространение COVID-19 происходит в спортивных залах, барах и ресторанах.

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