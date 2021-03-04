Смолянин лишился иномарки из-за долга в 3 миллиона рублей. Фото: из архива "КП".

Житель Смоленской области задолжал банкам более 3 миллионов рублей. Смолянин уклонялся от выплат, ссылаясь на отсутствие денежных средств, рассказали в региональном УФССП. Взысканием денег занялись судебные приставы. Сотрудники ведомства вынесли запрет на регистрацию машины должника. А самого молодого человека ограничили в праве выезда за границу.

Но эти меры не принесли результата - смолянин по-прежнему не желал отдавать деньги. Он игнорировал звонки пристава. В ходе рейда должника все же удалось найти. Встреча с приставом оказалась неожиданной для смолянина. Сотрудник службы предложил оплатить задолженности, но молодой человек отказался. Тогда автомобиль марки KIA Sportage, принадлежавший мужчине, с помощью эвакуатора был доставлен на специальную стоянку.

Чтобы вернуть иномарку молодой человек должен будет выплатить все кредиты. В случае неуплаты задолженностей в десятидневный срок, кроссовер передадут на оценку и дальнейшую реализацию на торгах.

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