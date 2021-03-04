В Смоленской области около 10 тысяч граждан сделали прививку от коронавируса

Первым компонентом привиты почти 22 700 смолян. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

О ходе вакцинации в регионе сообщил губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

«К настоящему времени на Смоленщину поступило свыше 34,1 тысячи доз вакцины «Спутник V». Еженедельно нам доставляют от 4 до 7 тысяч доз, которые оперативно распределяются по пунктам вакцинации», – отметил глава региона.

На данный момент число пунктов выросло до 34. Дополнительные пункты вакцинации заработали в Духовщинском районе, на базе Озерненской районной больницы №1 и в «Медекс Смоленск». Кроме этого, для маломобильных граждан, которые изъявили желание вакцинироваться и не имеют для этого противопоказаний, организована транспортировка к пунктам вакцинации.