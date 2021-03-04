После иска прокуратуры очистные сооружения в пгт Красный приведут в норму. Фото: из архива "КП".

Прокуратурой Краснинского района проведена проверка работы очистных сооружений для сточных вод, расположенных в пгт Красный. В результате сотрудники ведомства установили, что качество воды не соответствует санитарным нормам.

В ноябре 2020 года в суд был направлен иск с требованием обязать администрацию муниципалитета отремонтировать очистные сооружения. Тем самым обеспечить жителей качественной водой по всем требованиям законодательства.

- Решением Краснинского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщил старший помощник прокурора области Александр Боровиков.

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