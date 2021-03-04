В Смоленске директор строительной фирмы скрыл 41,5 млн налогов. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Руководитель компании подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщают в пресс-службе СУ СК по региону.

По информации следователей, в период с января 2016 по март 2019 года директор коммерческой строительной фирмы уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму 41 с половиной млн рублей. Подозреваемый вносил в декларации, представленные в ИФНС ложные сведения.

В настоящее время следственный комитет изучает финансовую отчетность и документацию. Расследование уголовного дела продолжается.

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