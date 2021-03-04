Пандус к зданию общества с инвалидностью установили в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

В Новодугинском районе на входе в здание общественной организации общества людей с инвалидностью установили пандус, сообщил старший помощник прокурора Александр Боровиков. Построить сооружение попросил местный житель во время личного приема граждан с прокурором области.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что в помещении не созданы условия для маломобильных групп населения. В связи с найденным нарушением органам местного самоуправления вынесено представление.

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