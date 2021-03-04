Мост построят через реку Велижка в Смоленской области. Фото: сайт Единой России.

Деревянный мосток, сделанный когда-то местными жителями, давно прохудился. Велижане надеются, что на его месте появится новый.

«Сейчас это просто времянка. Идти с ребенком, с колясками – невозможно. Не знаю, как пожилые люди ходят, их здесь много живет», - отметил местный житель Олег.

Мост через реку Велижка должен был появиться еще в 2012 году, но работы пошли не по плану. «При строительстве потребовалась корректировка сметы, при этом был большой разлив. Тогда смогли установить только сваи. Деньги не смогли освоить и вернули. Объект остался незавершенным», - рассказала глава Велижского района Галина Валикова.

Для Администрации района такое строительство финансово неподъемно.

«Мы в этом году добьемся закрытия этой проблемы полностью. Нам с вами надо сделать так, чтобы мост появился», - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Он попросил местных житель контролировать стройку, как только она начнется.