Ямочный ремонт в Смоленске начнут проводить с наступлением благоприятной погоды. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.
В Смоленске отремонтируют дороги с наступлением хорошей погоды, сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Муниципальный «Дормостстрой» уже начал проводить обследование улиц и составлять планы для проведения ямочного ремонта.
Сначала починят самые проблемные участки дорог, где после снега будет выявлено наибольшее количество выбоин, а также на тех улицах, по которым ходят маршрутки и автобусы.
Некоторые участки будут ремонтировать большими заплатками, полноценно заменив асфальт в местах большого скопления выбоин. Одной из первых таких улиц, где запланированы работы, называют площадь Желябова.
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