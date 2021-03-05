Власти Смоленска поздравили Маргариту Георгиевну Везетау со 101 Днем рождения. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

Маргарита Георгиевна родилась 4 марта 1920 года в Ленинграде. С 1939 по 1941 училась в Ленинградском сельхозинституте. Во время Великой Отечественной войны убирала урожай, преподавала в школе юнг на севере. Была награждена медалью «За оборону Советского Заполярья».

После окончания войны успешно завершила учебу в институте и была направлена работать младшим научным сотрудником в Кардымовский район. В 1986 году Маргариту Георгиевну наградили Знаком Почета за научные достижения.

У ветерана две дочери, одна внучка и три правнучки.

Смолянке пожелали здоровья и благополучия.

Ранее “КП” писала о плане мероприятий к Международному женскому дню. Смоляне смогут посетить выставки, экскурсии и посмотреть кино.

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