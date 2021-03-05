В Смоленской области работник предприятия погиб на рабочем месте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работник предприятия ООО «Велес ПАК» погиб на рабочем месте. ЧП произошло 14 февраля в Сафоновском районе во время погрузки.

Районная прокуратура провела проверку по факту случившегося и выявила нарушение требований охраны труда.

- На основании вышеизложенного, прокуратурой района материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области приставы заставили отца-алиментщика платить детям. После обязательных работ на обувной фабрике мужчина трудоустроился и стал официально перечисляться средства на содержание и их воспитание.