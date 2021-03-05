Погрузка черных металлов в Смоленском регионе МЖД выросла в 3 раза к уровню прошлого года. Фото: пресс-служба МЖД.

По оперативной информации, погрузка черных металлов в Смоленском регионе Московской железной дороги в феврале 2021 года составила более 15 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года в 3,1 раза, сообщает пресс-служба МЖД.

Стоит отметить, что по сравнению с февралем 2020 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:

- лесных грузов – 7,7 тыс. тонн (рост в 2,4 раза);

- метизов – 3,6 тыс.тонн (рост в 1,5 раза);

- химических и минеральных удобрений – 158,5 тыс. тонн (рост в 1,1 раза).