В Смоленске волонтеры поздравили с Международным женским днем пациентов и сотрудников хосписа

Фото: администрация Смоленской области.

Волонтеры регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества Смоленской области поздравили пациентов и сотрудников Отделения хоспис Смоленского Областного Онкологического Клинического Диспансера с Международным женским днем.

В преддверии 8 марта сотрудники ресурсного центра обучились флористике и создали живые цветочные композиции, чтобы отвезти их в онкологическое отделение хосписа и таким образом поздравить пациенток с праздником. К акции присоединились студенты СмолАПО, СмолГУ и Института искусств.

Каждая женщина, проходящая лечение в онкологическом отделении, получила от волонтеров приятный сюрприз. Помимо цветов волонтёры подарили сотрудникам и пациентам учреждения сочные и яркие оранжевые апельсины, а также передали «Оранжевую нить» - символ Всероссийской акции #МыВместе, объединяющий в победе над пандемией.

Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса сувениры были переданы через врачей.

Немаловажно, что помимо акции «Спасибо, что ты есть», в преддверии 8 марта волонтеры проводят акцию «Вам, любимые», в рамках которой раздают женщинам цветы на улицах города и в общественном транспорте.

Кроме того, в этом году по всей России празднуется годовщина Всероссийской акции #Мывместе. Акция стартовала в марте прошлого года. По всей стране были открыты штабы помощи людям, оказавшимся в тяжелой ситуации в связи с коронавирусом, это пожилые, люди на самоизоляции. Волонтеры приносили им продукты и лекарства.