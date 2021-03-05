На 5 малых вокзалах МЖД в Смоленской области появились QR-коды с исторической информацией. Фото: пресс-служба МЖД.

На 5 малых вокзалах Смоленской области – в Вязьме, Сафоново, Рудне, Рославле и Ельне – размещены QR-коды с исторической информацией. Эти здания являются объектами культурного наследия, каждый из которых имеет уникальную летопись. Всего QR-коды с исторической информацией размещены на 25 малых вокзалах Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

- Сохранение культурного наследия – важнейшая составляющая деятельности ОАО «РЖД». Сосуществование исторических зданий вокзалов и современной инфраструктуры создает неповторимую атмосферу для пассажиров железнодорожного транспорта, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

С помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать много интересных фактов из истории этих вокзалов.

Например, в 1870 году состоялось открытие однопутной Московско-Смоленской железной дороги и вокзала на станции Вязьма. С этого времени через станцию началось грузовое и пассажирское регулярное движение поездов. В 1892 году дорога от Смоленска до Москвы стала двухпутной. В Первую мировую войну станция являлась важным стратегическим пунктом по пропуску воинских и санитарных эшелонов. На станции оказывалась продовольственная и медицинская помощь беженцам на средства и при содействии комитета, созданного по инициативе Великой княгини Татьяны Николаевны Романовой.

В годы Великой Отечественной войны город и железнодорожный узел подвергались многочисленным бомбардировкам с воздуха и обстрелам артиллерии. К моменту освобождения города от немецко-фашистских захватчиков железнодорожный вокзал был практически полностью разрушен, взорваны подъездные пути. После войны было построено новое здание вокзала, отремонтировано железнодорожное полотно, служебные и технические постройки. Возобновлено регулярное пассажирское сообщение с Москвой, Калугой, Смоленском и Ржевом.