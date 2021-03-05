День рождения Юрия Гагарина отметят в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

87-ю годовщину со Дня рождения первого космонавта планеты, уроженца Смоленской области Юрия Алексеевича Гагарина отметят хоккейным турниром и чередой мероприятий Гагаринских Чтений. Спортивное состязание пройдет 7 марта на площадке Ледового дворца (ул. 25 Сентября, д.39). В сам День рождения, 9 марта, в Гагарине состоится возложение цветов к памятникам Юрию Гагарину и его матери Анне Тимофеевне. После чего откроются Чтения.

- В нынешнем году программа мероприятий включает в себя пленарные заседания, круглые столы, встречи с учеными и астронавтами, интерактивные экскурсии, беседы, дискуссии. В рамках Чтений запланирована работа ряда тематических секций, - сообщили в администрации региона.

Подробнее о праздновании Дня рождения первого космонавта можно узнать здесь.

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