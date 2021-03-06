В Смоленске 5 компаний подозревают в нарушении природоохранного законодательства

Прокуратура завела дела на 5 компаний за нарушения природоохранного законодательства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Под пристальным вниманием прокуратуры оказались ООО «Стройбизнес», ООО «Софрино-газ», ООО «Гнездово», ООО «Солид-Смоленск», сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.

- Выявлены нарушения в пользовании недрами без соответствующей лицензии, пользовании недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией, невыполнении или несвоевременном выполнении обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, невнесении платы за негативное воздействие на окружающую среду, - прокомментировал сотрудники прокуратуры.

В феврале 2021 года возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. В настоящее время их рассматривает профильный департамент по природным ресурсам и экологии и Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям.

Также представления внесены в адрес руководителей компаний.

Ранее 32 тысячи рублей получили 17 смолян за нарушение масочного режима. Жители региона отказались надеть средство защиты (подробнее).