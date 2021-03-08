Алексей Островский поздравил всех смолянок с 8 марта

Фото: ostrovskylive1 ВКонтакте.

Губернатор Смоленской области поздравил всех смолянок с Международным женским днём. Поздравление Алексей Владимирович опубликовал на своей странице Вконтакте.

- Мы, мужчины, связываем с вами все самое лучшее – тепло и уют домашнего очага, преданность и понимание, нежность и красоту. С вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы и служите источником вдохновения. Вы – наша поддержка и опора, самый надежный тыл за спиной, - сказал губернатор.

- Спасибо за вашу заботу и невероятное терпение, за вашу мудрость и умение делать мир ярче и добрее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, внимания и любви тех, кто вам дорог. Пусть наступающая весна принесет вам исполнение желаний! Будьте счастливы!, - завершил своё поздравление Алексей Островский.