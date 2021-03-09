Смоленские артисты спели песни в Международный женский день. Фото: пресс-служба Смоленска.

8 марта артисты Смоленского областного центра народного творчества поздравили жительниц столицы региона с Международным женским днём. Музыканты пели песни, а также играли на балалайке и аккордеоне. Как сообщает пресс-служба Смоленска, праздничную акцию провели прямо в курсирующем по городу трамвае.

Ранее «КП» сообщала, что Алексей Островский поздравил смолянок с 8 марта. Губернатор опубликовал поздравление на своей странице ВКонтакте.

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