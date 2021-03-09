За сутки двое мужчин погибли при пожаре в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Двое мужчин погибли при пожаре в жилых домах в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Первая трагедия произошла днем 8 марта в деревне Вознесения Угранского района. Огонь возник в одной из комнат строящегося дома. Повреждена комната, постельные принадлежности и строительные материалы. Погиб мужчина 54 лет.

Второй пожар случился в ночь на 9 марта в жилом доме в поселке городского типа Красный Краснинского района.

- Пожар ликвидирован, при проливке конструкций обнаружено тело мужчины 56 лет, - сообщили в МЧС.

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