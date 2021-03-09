Завершилась неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ. Фото: smolensk.er.ru.

Около 70% обращений смолян к депутатам касаются темы ЖКХ. С 1 по 5 марта «Единая Россия» организовала тематические приемы граждан. Смолян консультировали депутаты, профильные ведомства и региональные координаторы проектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя».

Депутат Госдумы Сергей Неверов провел прием граждан 3 марта, тогда больше половины вопросов были связаны с работой «Жилищника» - самой крупной УК в Смоленске, которая обслуживает более 1500 домов. Поэтому было принято решение устроить встречу управляющей компании, Государственной жилищной инспекции, администрации Смоленска со старшими по домам на площадке партии.

Собравшиеся смогли задать вопросы «Жилищнику», ГЖИ и администрации напрямую. Жительница дома №55в по улице Крупской рассказала, что ещё в прошлом году в доме должен быть появиться поручень на крыльце. Подписи собрала. Но управляющая компания к работам так и не приступила.

По словам генерального директора ОАО «Жилищник» Игоря Меншутина, поручни и пандусы устанавливаются только после проведения задокументированного общедомового собрания собственников. «У нас неоднократно были иски в Прокуратуру. Когда устанавливали пандус для одних, другие были против. Ведь он потом становится общедомовым имуществом», - рассказал Меншутин.

Сергей Неверов обратил внимание директора управляющей компании на несколько домов, жители которых были на личном приеме. Одна из пенсионерок больше года ждёт ремонта своей части дома, после того как в него врезался автомобиль.

По словам Меншутина, ремонты затягиваются, в том числе и из-за долгов. Самая крупная управляшка города имеет огромное количество должников. Директор рассказал, что найдены способы борьбы с недобросовестными собственниками - это и их добровольное подключение к работе УК, и профилактические работы через старших по домам.

Обращения смолян касались и проекта «Городская среда». Летом работы по плану на 2021 год начнутся вновь. Заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко отметила, что «Жилищник» приводит в порядок входные группы, отмостки, которые не входят в минимальный перечень по проекту.

Больной вопрос - состояние межквартальных проездов. С этого года начнется ремонт. Сергей Неверов и секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов добились выделения из средств регионального бюджета 200 млн рублей на эти работы.

Одна из смолянок пожаловалась на снятие банками комиссии при оплате услуг ЖКХ. Сергей Неверов отметил, что ранее внёс законопроект об отмене комиссии в Госдуму. Он уже принят в первом чтении и должен быть принят в весеннюю сессию во втором и третьем чтении.

«Какая необходима вам помощь и содействие, если что-то необходимо на федеральном уровне – какие-то административные решения, нам нужно понять. Может быть, старшие по домам подскажут – давайте обменяемся мнениями. Я готов на своем уровне действовать», - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов.

Старшие по домам озвучили инициативу, что будет целесообразно, если «Жилищник» будет принимать участие в конкурсе по капремонту по своим домам. «А то у нас получается на капремонт заходит кто-то, потом там все течет и «Жилищник» опять же это ремонтирует за свои деньги», - поделилась мнением Светлана Николаевна.

Все сошлись во мнении, что встречи тет-а-тет действительно помогут не только наладить взаимодействие, но и решить много накопившихся проблем. Договорились проводить такие встречи раз в квартал.

«Обязательно всегда будет присутствовать тема жалоб. Здесь надо находить какую-то новую форму, чтобы люди видели обратную связь – жалоба пришла – они получили ответ. Нужно наводить реальный порядок, у нас очень активные все старшие домов, они постоянно на связи, реально свое время на это тратят, заботятся. Мы готовы помогать и смолянам, и «Жилищнику», - подытожил Сергей Неверов.